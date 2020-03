A Buzina foi a marca criada em 2016 pela estilista famalicense Vera Fernandes de 37 anos e que esteve em destaque na passerelle da ModaLisboa, este fim de semana.

Carina Caldeira, Mafalda Sampaio, Mariana Machado, Alice Trewinnard e Mafalda Castro foram as influencers que desfilaram com os looks made in famalicão, elaborados por Vera Fernandes com o apoio da Riopele, que forneceu alguma matéria-prima.

Veja algumas imagens do desfile:

Fonte: NIT