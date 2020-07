Burlões que enganam comerciantes através das máquinas de tabaco atacam em Famalicão

O grupo de duas pessoas que tem estado a burlar vários comerciantes na região do minho, depois de alegarem que as máquinas de tabaco lhes ficaram com o dinheiro “preso”, atacaram dois estabelecimentos no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, e de acordo com o testemunho de um comerciante, o grupo conseguiu consumar a burla num dos dois cafés por onde passaram, ambos na freguesia de Fradelos.

No primeiro estabelecimento, a proprietária estranhou a situação mas, mesmo assim, conseguiu ser iludida e devolveu os 10 euros que nunca haviam sido introduzidos na máquina. No segundo caso, o proprietário do estabelecimento não cedeu e acabou por sugerir aos burlões que voltassem no dia em que máquina iria ser alvo de manutenção, de forma a que o dinheiro fosse devolvido pela entidade que gere aquele equipamento.

Nas últimas semanas multiplicaram-se os relatos de situações idênticas em vários pontos do minho, levando a crer que a burla tenha sido levada a cabo pelas mesmas pessoas, um homem e uma mulher na casa dos 40 anos.