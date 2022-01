Burla em Famalicão: Homem convence idosa a dar 200 euros por pedaço de carne que vale 30 euros

O transporte urbano circular “Voltas” já está ao serviço desde o dia 3 de janeiro, de segunda a sexta-feira, entre as 7h36 às 19h06, circulando, ininterruptamente, com exceção dos feriados. O serviço possibilita viagens gratuitas no centro urbano de Famalicão para os portadores de um titulo de transporte publico rodoviário válido ao dia, incluindo Passe Sénior Feliz e Passe Estudante, ou mediante o pagamento de 1,05 euros.

O percurso liga parques de estacionamento gratuitos, estações de transportes coletivos e os principais serviços públicos da cidade. Realiza paragens na Central de Camionagem, Biblioteca Municipal, Parque da Devesa (CITEVE), Tribunal, Rotunda de Santo António, Hospital, Universidade Lusíada, Rotunda 1.º de Maio, Centro de Saúde, Estação Ferroviária, entre outros.

Cada volta tem a duração aproximada de 20 minutos. Os locais de paragem do Voltas estão identificados com o sinal de paragem de transportes públicos habitual, mas está prevista a colocação de sinalética específica, aquando o término das obras em curso no centro urbano da cidade.

O serviço do Voltas, lançado em 2016, esteve suspenso cerca de dois anos, por parte da empresa com quem a autarquia protocolou o circuito, alegadamente devido à situação pandémica. A reativação foi possível pelo protocolo celebrado entre o Município e a empresa Transdev, que permitiu assegurar o serviço de transporte público rodoviário de passageiros no concelho de Vila Nova de Famalicão.

As informações sobre o serviço do Voltas, encontram-se em www.famalicao.pt/voltas