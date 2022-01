Burla em Famalicão: Casal jovem tenta vender relógios afirmando ser amigo do Pres. de Junta

A Junta de Freguesia de Bairro, em Vila Nova de Famalicão, lançou este sábado um alerta à comunidade: Há um casal a circular por esta e por freguesias vizinhas que está a tentar extorquir dinheiro à população.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o casal tem andado, esta sexta e sábado, porta a porta, a abordar as pessoas com oferta de perfumes. Depois de conseguida a confiança, e no meio da conversa que vão mantendo, homem e mulher questionam pelo Presidente da Junta, explicando que são muito amigos dele e que até lhe trouxeram um relógio de alto valor vindo da Suíça. É nessa altura que o casal tenta aplicar o golpe, oferecendo o relógio que seria para o autarca a um valor supostamente muito inferior ao de mercado.

Até ao momento não há informações se este casal conseguiu fazer vítimas, no entanto, a Junta de Freguesia pede à população que, sempre que veja numa situação semelhante, contacte de imediato as autoridades.