O Burger King de Vila Nova de Famalicão também está solidário com o esforço de todos os profissionais de saúde, numa altura em que estes atravessam uma da fases mais complicadas da sua carreira profissional, com a “luta” diária para tentar travar a pandemia do Covid-19.

Para isso, este restaurante de Famalicão decidiu doar e entregar refeições a todos os profissionais do hospital.

Os interessados devem contactar o Burger King do Famalicão e apresentar a respetiva identificação.