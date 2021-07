Bruno Alves já não faz parte do plantel do FC Famalicão

Recentemente apresentado pelo FC Famalicão e com a perspetiva de terminar a sua carreira, findo o contrato de dois anos, Bruno Alves já acertou a rescisão e já não faz parte do plantel.

Bruno Alves deixou o clube esta segunda-feira, depois de um desentendimento com o treinador Ivo Vieira, que terá acontecido no decurso da passada semana. Deste modo, o central internacional português, de 39 anos, e o clube dão terminado o contrato que foi anunciado no primeiro dia de julho. Quando anunciado, o jogador preparava-se para seguir as pisadas do pai, já que Washington também representou o Famalicão em 1984/85.