Brufe lembrou ex-combatentes no Dia da Freguesia

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão participou este domingo, 11 de novembro, nas comemorações do Dia da Freguesia de Brufe, que ficaram marcadas pela homenagem da comunidade brufense aos ex-combatentes da freguesia.

Depois da Eucaristia presidida pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, celebrativa do Armistício da I Guerra Mundial e em honra do padroeiro da freguesia – São Martinho -, o edil famalicense aproveitou a ocasião para reforçar a necessidade do respeito pela diferença e a importância de se cultivar “a capacidade de compreensão e de promover compromissos”, de forma a evitar todo o tipo de conflitos.

Já o presidente da Junta de Freguesia de Brufe, Carlos Gomes, sublinhou que o ex-combatentes“são merecedores de todo o respeito”, pela forma “honrosa” como lutaram por Portugal.

Refira-se ainda que a homenagem deste domingo contou também com a participação de um pelotão militar do quartel do exército da Póvoa de Varzim e do Regimento de Cavalaria de Braga – RC6.