Um jovem de 20 anos agrediu, ao início da tarde desta quarta-feira, a mãe e a irmã, na freguesia de Brufe, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar as agressões aconteceram na sequência de uma discussão, depois do agressor, que não vive com as vítimas, ter entrado na casa onde estas residem, na Rua Marquesa de Alorna, nas proximidades do centro social de Brufe.

Para o local foram chamados os bombeiros voluntários famalicenses que assistiram as vítimas, de 47 e 17 anos, que acabaram transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Desconhece-se, para já, o que terá motivado as agressões.

A GNR foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.