Duas pessoas foram atropeladas por um carro, cerca das 20h00 desta quarta-feira, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, na freguesia de Brufe.

O atropelamento deu-se no momento em que o casal atravessava uma das passadeiras daquela rua, nas proximidades da pastelaria Desejos.

O condutor não terá abrandado a marcha e embateu violentamente nos peões, deixando a mulher, de 52 anos, em estado grave.

Depois do choque, a pessoa que conduzia o carro colocou-se em fuga e encontra-se, até ao momento, por localizar.

No local estiveram a socorrer as vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Os dois feridos foram levados para o hospital de Famalicão.

As autoridades tentam agora encontrar elementos que os levem até ao responsável pelo atropelamento. Populares que testemunharam o choque dizem que o carro era um Audi A3 TDI, de cor preta, com “TN” ou “TE” na matricula.