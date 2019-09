As instalações da junta de freguesia de Brufe foram assaltadas na última noite.

O alerta para as autoridades foi dado esta manhã, aquando da chegada do pessoal às instalações. De acordo com informações recolhidas pela Cidade Hoje, o assalto terá acontecido entre as 22h00 e a 01h00, altura em que foram ouvidos alguns barulhos suspeitos por parte da vizinhança.

Os assaltantes entraram na junta depois de arrombarem uma das portas, aparentemente, com um pé de cabra.

De acordo com o presidente da junta, Carlos Gomes, os larápios deixaram um rasto de destruição.

Eles destruíram uma parede, arrombaram uma porta blindada e ainda o cofre, de onde levaram 3 mil euros. Também desapareceu um servidor (computador).

Apesar de já ter sido reforçado devido a assaltos anteriores, o sistema de alarme não disparou.

A GNR e a Polícia Judiciária já estiveram no local para proceder à recolha de eventuais provas.

A investigação está, agora, a cargo da PJ.