Brilho de Esperança: Humanitave lança coleção de jóias solidárias

A Kantelegante é uma empresa nacional, localizada no Concelho de Vila Nova de Famalicão, que nasceu com a ideia de revolucionar as jóias portuguesas e dar-lhes um significado especial.

A coleção “BRILHO DA ESPERANÇA” é o reflexo disso mesmo, um reflexo dos tempos atuais em que as palavras de ordem são união e solidariedade para com o próximo.

Assim a Kantelegante em parceria com a HumanitAVE lançaram uma coleção solidária “BRILHO DA ESPERANÇA”. Por cada peça vendida, 10€ serão doados à HumanitAVE de Pedome.

"COLEÇÃO MULHER"Abraçamos mais um projeto solidário. 😊Em parceria com a fábrica da ourivesaria Kantelegante criamos… Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Sábado, 6 de junho de 2020