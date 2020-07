Uma mulher, a condutora do veículo envolvido no acidente, ficou com ferimentos ligeiros no despiste seguido de capotamento, que terminou neste posto de combustível da BP, em Nogueira, Braga.

O acidente aconteceu ao início da tarde desta quinta-feira.

As imagens, divulgadas pela página Braga Nossa, mostram o momento em que o carro entra no posto e embate contra a loja de conveniência.