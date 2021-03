As imagens foram divulgadas pelo jornal Diário do Minho e dão conta de um atropelamento que foi evitado graças à atenção do condutor.

Tudo aconteceu em Frossos, na rua de Baixo, esta terça-feira.

A criança terá aproveitado uma distração de um adulto para sair disparada a correr para a estrada nacional, atravessando-a no momento em que haviam carros a passar nos dois sentidos.

Fonte / Imagens: Reprodução Diário do Minho