É analisado esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal bracarense, um pedido de licenciamento de um hotel, a ser construído no largo da estação, no centro da cidade de Braga.

A efetivar-se a construção, a nova unidade hoteleira, com uma capacidade para cerca de 200 hóspedes, vai contar com uma classificação de duas estrelas.

O hotel pertencerá à cadeia MOOV, que já se encontra instalada em cidades como Porto e Évora.