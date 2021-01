Um pessoa morreu e outras três ficaram feridas na sequência de uma colisão frontal, na manhã deste sábado, na EN103, na Póvoa de Lanhoso.

No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, com apoio diferenciado do INEM, através da VMER de Braga e equipa de psicólogos.

A vítima mortal é uma mulher com 55 anos.

Na origem do acidente poderá ter estado o gelo, provocado pelas baixas temperaturas na região.