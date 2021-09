Braga: Jovem de 28 anos precisa de ajuda para lutar contra doença rara

Lucas, jovem de 28 anos, residente na região de Braga, foi recentemente diagnosticado com uma doença rara, sem cura, que lhe retira a matéria branca presente no corpo. Esta descoberta arrastou-lhe para uma cadeira de rodas e criou-lhe vários obstáculos no dia-a-dia.

Para retardar o efeito da doença que, aos poucos, lhe vai retirando a mobilidade, Lucas precisa de frequentes sessões de fisioterapia.

Como reside no primeiro andar de um prédio sem elevador, o jovem vive preso no seu apartamento, só conseguindo sair com a ajuda de várias pessoas.

Lucas, em conjunto com vários colegas da Universidade Católica – onde estudou Ciências da Comunicação – está a levar a cabo uma angariação de fundos com o objetivo de comprar uma plataforma elevatória, acabando assim com os problemas que limitam as suas saídas de casas.

Os interessados em ajudam podem fazer o seu donativo através desta ligação.

No mesmo link pode ficar a conhecer melhor a história de Lucas.