Uma jovem, com cerca de 20 anos, ficou com ferimentos graves depois de cair do telhado do Braga Shopping para o interior do centro comercial, na tarde deste domingo.

Segundo apurou o jornal Diário do Minho, a jovem acedeu àquele local com o objetivo de tirar umas fotografias.

Os Bombeiros Voluntários de Braga, com o apoio da VMER de Braga do INEM, socorreram a vítima e levaram-na para o hospital local.

Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de vida.