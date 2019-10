A Câmara Municipal de Braga já se encontra a preparar todos os procedimentos legais para avançar com iluminação e decoração de natal.

De acordo com o jornal O Minho, no arranque desta semana foi publicado em diário da república o anúncio do procedimento de contratos públicos para a aquisição dos serviços. No documento é possível ler que a autarquia bracarense pretende fazer um investimento de 150 mil euros.