Braga: Imagem de autocarro gera polémica, Presidente da Câmara diz que as normas estavam a ser cumpridas

Nas últimas horas surgiu nas redes sociais uma fotografia, tirada no interior de um autocarro dos TUB, que circulava na cidade de Braga, e que terá gerado polémica junto dos internautas.

A fotografia mostra um aglomerado de pessoas no interior do autocarro, algo que, no entender da maioria das pessoas, constitui uma violação às normas estabelecidas pelo governo, no que diz respeito à utilização dos transportes públicos em tempos de pandemia.

Entretanto, o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, reagiu à publicação que rapidamente se espalhou pelas redes. O edil, em declarações à Rádio Universitária do Minho, explicou que as pessoas não podem confundir as normas de distanciamento social com as medidas adotadas nos transportes públicos, garantindo que os passageiros e a empresa responsável por aquele veículo estavam a cumprir escrupulosamente as ordens da DGS.

Escute as declarações à RUM