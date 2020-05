Braga: Homem de Famalicão morre em despiste de mota

É natural de Gondifelos, o motociclista que faleceu esta quinta-feira, ao início da noite, na sequência de um acidente de viação, na circular de Braga.

O sinistro, um despiste depois de uma colisão com uma viatura, aconteceu no nó de acesso à A11 e A3, na freguesia de Celeirós, relata o jornal Diário do Minho.

O famalicense tinha 48 anos de idade, teve morte imediata.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, acompanhados pelo INEM e a VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.