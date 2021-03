Braga: Homem de 31 anos assediou criança de 6 foi perseguido, acabou seminu e ferido com gravidade

Um homem de 31 anos foi, ao final da tarde desta terça-feira, perseguido por populares, depois de ter assediado uma criança com 6 anos de idade, numa zona habitacional próxima do estádio municipal de Braga.

O homem necessitou de receber socorro depois de, na sequência da perseguição, ter caído.

De acordo com o Correio da Manhã, o indivíduo foi encontrado pelos bombeiros e equipa do INEM seminu e com ferimentos considerados graves.

Foi encaminhado para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência.