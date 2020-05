Braga: GNR apanha dois homens a furtarem gasóleo numa casa em obras

O Comando Territorial da GNR de Braga, através do Posto Territorial de Braga, deteve este domingo, em flagrante delito, dois homens de 28 e 33 anos, pela tentativa de furto numa residência que se encontra em construção, na freguesia de Palmeira, em Braga.

As autoridades foram alertadas por populares para a existência de estranhos no interior da obra. Chegados ao local surpreenderam dois homens a furtarem gasóleo do depósito de uma máquina industrial com o auxílio de um tubo.

Os suspeitos foram detidos e constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Braga.