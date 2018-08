Braga: Entregador de pizzas morre depois de acidente em que o condutor fugiu

Um entregador de pizas morreu, esta quinta-feira à noite, na sequência de uma colisão com um carro, que se colocou em fuga após o acidente, na Variante do Cávado, em São Martinho de Dume, Braga. O condutor suspeito foi detido pela PSP.

O acidente ocorreu cerca das 20.45 horas na EN101, estrada que liga Braga a Vila Verde. O condutor do motociclo ficou em estado considerado muito grave e foi transportado pela INEM para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer. A vítima, João Silva, tinha 21 anos e era também estudante. Trabalhava como distribuidor de pizas para ajudar a pagar as propinas e outras despesas dos estudos na Universidade do Minho, em Gualtar, Braga.

O condutor do carro, um Mercedes, fugiu do local – perto das instalações da Volvo – e, mais à frente, na freguesia de São Vicente, foi detido pelas autoridades. O suspeito, de 63 anos, residente na freguesia de São Mamede de Este, em Braga, tem uma estação de recolha de automóveis, em São Vicente, no centro de Braga, onde se estaria a preparar para esconder o seu carro acidentado, quando foi detido por agentes da PSP de Braga.

A Polícia de Segurança Pública apreendeu o automóvel, da marca Mercedes, de cor negra, que seguiria em contramão, apanhando de surpresa o jovem que trabalhava na Telepizza.

A Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da PSP tomou conta da ocorrência e os agentes dos carros de patrulha detiveram o suspeito, em colaboração com a Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, tendo os Bombeiros Sapadores limpado a estrada.