Braga: Empresa que divide lucros com funcionários ofereceu material escolar e doces aos filhos destes

O Grupo José Pimenta Marques, com sede em Braga, para além de atribuir uma série de prémios aos funcionários decidiu fazer mais uma oferta, desta vez àqueles com filhos em idade escolar.

A empresa de balanças ofereceu cerca de 70 kits escolares compostos com o material necessário para o arranque de mais um ano letivo e alguns doces.

Esta oferta insere-se num vasto conjunto de regalias para os colaboradores, em que se destacam a distribuição de lucros; prémio de nascimento de 500 euros; oferta do dia de aniversário; aulas de ginástica; disponibilização diária de água e fruta; formação Interna e Externa; descontos e condições especiais em produtos e serviços das próprias empresas e de outras com quem foram estabelecidos protocolos; realização de diversos eventos ao longo do ano e disponibilização de um plafond para os próprios funcionários organizarem atividades.