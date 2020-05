Depois da reabertura da Basílica, esta segunda-feira reabre o Elevador do Bom Jesus, a Casa das Estampas e o Quiosque.

O Elevador e a Casa das Estampas vão estar abertos de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 18h00, de sábado a domingo, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

No elevador foi reduzida a capacidade para 10 lugares, devidamente sinalizados, será desinfetado após cada viagem e existirá desinfetante para as mãos na entrada do elevador.