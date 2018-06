Braga é pré-finalista da iniciativa “7 Maravilhas à Mesa”

Braga é uma das cidades pré-finalistas da iniciativa “7 Maravilhas à Mesa”, um concurso que pretende homenagear o País e as regiões mostrando o melhor dos seus produtos locais: pratos, vinhos, petiscos, roteiros e experiências gastronómicas.

O Município de Braga apresenta-se nesta candidatura com uma “mesa” que congrega os sabores típicos e o património histórico e natural do concelho, nomeadamente o “Bacalhau à Moda de Braga”, a “Broa de Milho”, o “Vinho Verde Branco” e a “Aguardente Vínica”. Segundo o vereador do Turismo e Ambiente, Altino Bessa, a participação de Braga nesta iniciativa enquadra-se na estratégia de afirmação turística do concelho. «Com esta candidatura queremos diferenciar os sabores caraterísticos de Braga, uma cidade que é conhecida pelo turismo religioso mas que possui também um legado gastronómico invejável. A esta vertente juntamos o património, com o Museu D.Diogo de Sousa, e a natureza, com a nossa Rede de Percursos Pedestres», refere Altino Bessa.

A Mesa de Braga tem como protagonista o “Bacalhau à Moda de Braga”, um prato cuja fama transpõe fronteiras, acompanhado pelo vinho verde branco da região. Os doces de romaria e os biscoitos, como os Fidalguinhos, são especialidades de longa tradição conventual e popular que não podem faltar na mesa bracarense. A diversidade da paisagem natural é um dos elementos que explica a multiplicidade das especialidades gastronómicas de Braga. Assim, caminhar pelos trilhos da Rede de Percursos Pedestres permite conhecer as belezas naturais do território e seus produtos endógenos, como as laranjas, a maçã porta da loja e o cidrão, utilizados no apuramento das receitas.

Do Minho ao Algarve, passando pela Madeira e Açores, são 49 as mesas pré-finalistas selecionadas pelo júri do concurso das “7 Maravilhas à Mesa”. As mesas serão votadas pelo público, estando agendadas sete galas que serão transmitidas pela RTP. Braga estará representada na primeira, no dia 22 de julho, em Reguengos de Monsaraz. Todas as mesas foram validadas cientificamente pela Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior com Cursos na área do Turismo (RIPTUR).