Braga é o melhor destino europeu

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, Braga contou «com uma esmagadora votação de público internacional (mais de 70%), mas deve a sua vitória a um enorme trabalho de promoção de muitos cidadãos e instituições. A todos, muito obrigado pelo apoio, em especial ao Senhor Presidente da República, à Secretária de Estado do Turismo, ao Presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte e a todos os que nos apoiaram com o seu voto», agradeceu.