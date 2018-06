Braga e Barcelos são as cidades onde mais se atropelam os peões

Os 3062 acidentes com vítimas registados em 2017 envolveram 407 atropelamentos de peões, cinco dos quais faleceram no local e 36 sofreram ferimentos graves. Braga surge à cabeça, com 17 peões colhidos pelas viaturas, seguindo-se Barcelos com 9 atropelamentos a peões.

Os números negros da sinistralidade rodoviária são revelados no relatório de 2017 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para o distrito de Braga.

Nas estradas dos 14 concelhos do Baixo Minho registaram-se 407 atropelamentos de peões, sendo que em 31 dos casos confirmados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os condutores deixaram as vítimas na estrada e puseram-se em fuga. No Município de Barcelos registou-se o maior número de atropelamentos de pessoas com fuga, mas também Braga teve casos de condutores que fugiram do local do acidente, após atropelarem peões.

A capital minhota acumula o maior número de atropelamentos ocorridos no distrito. Ao todo foram 17.

No que concerne ao plano distrital, Barcelos registou 9 atropelamentos, Fafe 1, Guimarães 7, Póvoa de Lanhoso 2, Famalicão 3, Vila Verde 1 e Vizela 2 atropelamentos.