Braga: Centro Comercial sem mãos a medir com tantos clientes em plena pandemia

Surgiu nas últimas horas na rede social facebook uma fotografia do interior do centro comercial Braga Parque tirada esta quarta-feira.

Na imagem vê-se o espaço completamente lotado de pessoas que, apesar de estarem de máscara, não estão a respeitar outras regras básicas como o distanciamento social.

Apesar de várias entradas estarem fechadas, os seguranças não tiveram capacidade de filtrar os acessos pelas outras portas, garantem os clientes nas redes sociais.

Entretanto a administração do centro comercial já se pronunciou sobre o caso. Os responsáveis esclareceram que a equipa de segurança atuou mesmo antes da lotação do espaço ter sido atingida, encerrando as entradas.