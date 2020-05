Braga: Centenas saem à rua para comprar na feira dos agricultores

Centenas de pessoas estiveram, na manhã deste sábado, num dos pontos mais centrais da cidade de Braga, o campo da vinha, onde, todos os sábados, decorre a feira dos agricultores.

As imagens mostram vendedores e clientes protegidos com máscaras e/ou viseiras, no entanto, aparentam não estar a cumprir as normas de distanciamento social.

Esta feira acontece ao lado do mercado municipal provisório, a funcionar numa tenda instalada pela Câmara Municipal de Braga, onde existe um número limite de pessoas no seu interior.