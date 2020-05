O Santuário do Bom Jesus do Monte voltou a abrir este sábado, um mês e meio depois de ter sido encerrado devido à pandemia do Covid-19.

As fitas, que vedaram o acesso aquele espaço durante as últimas semanas já foram retiradas pelas GNR.

O Bom Jesus pode, a partir de agora, ser novamente frequentado pela população.

Não pode haver concentrações superiores a dez pessoas.