Braga: Aumentam os roubos de catalisadores de carros estacionados na via pública

Nos últimos dias têm sido reportadas várias situações de roubo de catalisadores a viaturas estacionadas na via pública em Braga. Um deles acabou por ser registado pelo sistema de videovigilância de uma loja, na Rua José António Cruz.

De acordo com o registo da gravação, o roubo foi levado a cabo por um homem (assinalado na imagem), entre as 7h00 e as 8h00.

Fui ver as imagens, pois achei estranho as pedras no chão, e vi que o ladrão conseguiu roubar o catalisador e o filtro no espaço de 15 minutos. Peço à população que tenha cuidado, pois esta prática tem sido recorrente

Lojista