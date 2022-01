Braga: ASAE apreende quase 10 toneladas de carne e fecha entreposto frigorífico sem licença

Se vai viajar de Alfa Pendular, fique a saber que pode continuar a ficar a par da atualidade da região através da CIDADE HOJE.

A partir de agora, a CIDADE HOJE passa a fazer parte da rede Alfa Pendular TV, um serviço que teve início no passado mês de dezembro em articulação com vários canais regionais, que tem como objetivo mostrar aos viajantes, através dos ecrãs presentes nas diversas carruagens, a atualidade regional de diversos pontos do país.

Nesta fase de arranque, para além da CIDADE HOJE, fazem parte do serviço a Alentejo TV, Alto Minho TV, Beira Alta TV, Canal N (Mirandela), Centro TV, Alto Tâmega TV, Viseu Now, Espinho TV, Vale do Sousa TV, Santo Tirso TV e Mais Algarve TV.