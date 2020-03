Bosque Encantado com take-away e entregas ao domicílio

Bosque Encantado na Quinta da Alegria com entregas ao domicílio e serviço de take- away

Perante a situação do país, o Bosque Encantado está a trabalhar em regime de take-away, servindo os clientes que não precisam de sair do seu carro.

Além desta proposta, tem uma equipa para fazer entregas ao domicílio.

A direção e colaboradores garantem o mais restrito cumprimento de todas as regras de higiene e segurança alimentar.

Visite o facebook bosque encantado e conheça os menus variados.

Para uma melhor comodidade e rapidez, solicita apenas que os pedidos sejam feitos com antecedência.

Encomendas através 963665152ç- Rua do Sol Nascente, Ribeirão

4760-714 Vila Nova de Famalicão

Bosque Encantado na Quinta da Alegria ajuda-o a cuidar de si e dos seus.