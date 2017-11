O Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.) do Complexo de V.N. Famalicão da APPACDM de Braga, tem um novo espaço de intervenção terapêutica em ambiente snoezelen. Trata-se de uma resposta especializada e dirigida às pessoas com necessidades especiais.

Este espaço, integrado no projecto Borbulhando na magia dos sentidos, financiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação (INR), no âmbito de uma candidatura ao Programa Nacional de Financiamento a Projetos do INR, I.P. – 2017, abrange dois complexos da instituição: C.A.O. de Famalicão; C.A.O. e Lar Residencial do Complexo de Lomar.

Trata-se de uma ação que, desde a fase de implementação, permitirá a cerca de meia centena de pessoas com incapacidade intelectual ou multideficiência beneficiar deste tipo de intervenção terapêutica especializada, promotora de experiências e sensações indutoras de bem-estar físico e psicológico, que consolida as práticas levadas a cabo pela equipa técnica multidisciplinar da APPACDM de Braga, com impacto na intervenção em problemáticas de gravidade profunda e/ou grave.

O ambiente snoezelen é um facilitador nas intervenções terapêuticas cujos objetivos/resultados esperados são múltiplos, tais como manter e/ou desenvolver competências/funções sensoriais, motoras, interativas e cognitivas, facilitadoras do equilíbrio psicoafetivo e da participação destas pessoas no meio físico e social envolvente.