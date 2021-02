Bombeiros voluntários tomam vacina no Centro de Vacinação de Famalicão

Começa este sábado o processo de vacinação aos bombeiros voluntários do concelho, que vai decorrer no Centro de Vacinação de Famalicão, instalado na antiga Didaxis de S. Cosme.

O processo divide-se em três turnos: Primeiro os Bv de Riba de Ave, entre as 8 e as 9 horas, seguem-se os Bv Famalicão, entre as 9 e as 11 horas. Depois, é a vez dos BV Famalicenses, das 11 às 13 horas.

Nesta fase serão vacinados 50 por cento dos elementos de cada corporação. Os restantes serão vacinados no dia 20 de Fevereiro