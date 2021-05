Bombeiros Voluntários Famalicenses únicos concorrentes para transporte de doentes não urgentes

Apesar da existência de várias corporações de bombeiros na sua área de influência (Famalicão, Santo Tirso e Trofa) o concurso para transporte de doentes não urgentes do Centro Hospitalar Médio Ave só teve um concorrente, no caso os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

O presidente do conselho de administração do CHMA, António Barbosa, diz que não é comum haver só um concorrente, embora não seja situação inédita noutros concursos lançados pelo hospital, que vão da aquisição de material à prestação de serviços.

O concurso é para a prestação de serviços, nas unidades de Famalicão e Santo Tirso, até ao final do presente ano de 2021.