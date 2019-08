Bombeiros Voluntários Famalicenses tem novo Adjunto de Comando

No passado sábado dia 3, decorreu nas instalações dos Bombeiros Voluntários Famalicenses a tomada de posse do novo elemento Adjunto de Comando desta corporação.

Joaquim Miguel Araújo Maciel, bombeiro há mais de 20 anos, atualmente exercendo funções de Chefe do corpo ativo e distinguido em 2017 pela Liga dos Bombeiros Portugueses com a Medalha de Serviços Distintos Grau Prata – Relevantes Serviços Prestados foi o escolhido para completar o Quadro de Comando deste Corpo de Bombeiros, liderado pelo Comandante Bruno Alves.

Para além do empossamento do novo Adjunto de Comando, o corpo de Bombeiros desta Associação ficou ainda mais nobre com a promoção de um novo chefe do Corpo Ativo e juramento de um novo Bombeiro de 3ª Classe. Destaque-se ainda as novas entradas e subidas de categorias de elementos Infantes, Cadetes e Estagiários pertencentes à sua escola.

Numa cerimónia que contou com a presença do Corpo de Bombeiros e Órgãos Sociais da Associação, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Vice-Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Operacional Distrital, Presidente da Federação dos Bombeiros de Braga, Deputado da Assembleia da Republica, outras demais entidades, amigos e familiares dos empossados, todos se mostraram agradados com as novas integrações no corpo ativos dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Ainda nesta cerimónia foi benzida uma nova viatura destinada ao transporte de doentes – VDTD – apadrinhada pelo Sr. Amadeu Marques, cidadão e empresário do nosso concelho, para melhor servir a população.