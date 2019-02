Bombeiros resgatam septuagenária do interior de um prédio

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram chamados, na manhã deste sábado, para socorrer uma mulher que se sentiu mal no interior de um apartamento, localizado Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, em Vila Nova de Famalicão .

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a mulher pediu ajuda dizendo que sofreu uma queda e disse não estar em condições para abrir a porta do apartamento. O resgate foi feito com recurso a uma auto escada, os bombeiros entraram no edifício através do último andar.