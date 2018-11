Bombeiros fazem parto no interior de ambulância

Na manhã desta terça-feira, por volta da 7h30, os bombeiros voluntários de Barcelinhos foram chamados à Vila Frescaínha S. Pedro para o transporte de uma grávida ao hospital. Quando chegaram ao local a mulher já se encontrava em trabalho de parto.

A bebé acabou por nascer no interior da ambulância com a ajuda dos bombeiros no local. De acordo com a Rádio Barcelos a criança nasceu de parto normal e encontra-se bem de saúde.

De seguida, os mãe e criança foram levadas para o Hospital de Braga.