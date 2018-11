Bombeiros Famalicenses dão formação em Cabo Verde

Uma comitiva dos Bombeiros Voluntários Famalicenses está, desde esta quinta-feira, em Cabo Verde, para ministrar formação ao recém-criado corpo de bombeiros da Ilha do Sal. Nesta ação participam, ainda, os Bombeiros Voluntários de Cascais.

A convite do presidente da Câmara local, Júlio António Lopes dos Reis, Bruno Alves, comandante dos Famalicenses, e Amadeu Carneiro, membro da direção da Associação Humanitária, vão também participar no Fórum sobre o Sistema da Proteção Civil que decorre no dia 20 de novembro, no salão nobre dos Paços do Concelho da Ilha do Sal.