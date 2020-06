Bombeiros em ação: Resgate de gato na Av. do Brasil que foi imediatamente adotado

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram chamados, na tarde deste domingo, para o resgate de um pequeno felino, em plena Avenida do Brasil, na freguesia de Gavião.

O gato, assustado, escondeu-se no amortecedor de um veículo que circulava naquela via. O condutor teve que imobilizar a viatura e pedir ajuda aos soldados da paz.

Depois de desmontada uma das rodas do carro, os bombeiros conseguiram dar por concluído o resgate do animal, escondido no amortecedor.

O condutor da viatura “escolhida” pelo felino para se esconder, não resistiu ao animal e acabou por o adotar de imediato.