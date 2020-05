Bombeiros do concelho de Famalicão apostam na formação pessoal

Ainda que permanecendo ativos na linha da frente do combate à pandemia da COVID-19, os bombeiros do concelho de Vila Nova de Famalicão não descuram a sua formação pessoal e apostam na certificação de competências.

O Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão realizou no passado sábado, dia 9 de maio, uma sessão de júri de certificação profissional dirigida a 14 bombeiros das corporações dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e dos Bombeiros Voluntários de Riba Ave. Esta sessão contou com a participação de formadores qualificados nesta área de certificação, da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Mesmo nesta fase pandémica em que a exigência imposta é alta, estes bombeiros, demonstrando altos níveis de esforço, empenho e persistência, concluíram com sucesso os Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação (PRVCC) de Competências na saída profissional de Bombeiro.

A destacar que já tinham sido certificados 6 profissionais dos Bombeiros Voluntários de Riba Ave e encontram-se a desenvolver o processo de RVC Profissional de Bombeiro/a, 17 profissionais dos Bombeiros Voluntários Famalicenses. Para além da certificação profissional, 30 bombeiros das três corporações do concelho estão a realizar o Processo RVC Escolar de nível secundário (12º ano).

Durante esta fase pandémica, já foram também realizadas sessões de júri escolares que permitiram a vários adultos aumentarem o seu nível de qualificação, e acompanhados mais de 210 adultos, de 16 de março a 30 de abril, através dos recursos online.

O processo de reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais e escolares constitui-se como uma das dimensões de intervenção do Centro Qualifica, orientado por uma metodologia e instrumentos específicos, construídos com vista a possibilitar a evidenciação e a demonstração de competências formais, informais e não formais, previamente adquiridas pelos candidatos nos diversos contextos da sua vida, à luz de um determinado referencial de competências profissionais e escolares disponível no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ).

Este processo de RVCC tem como premissa fundamental a valorização profissional das aprendizagens adquiridas pelos candidatos ao longo da sua vida para a melhoria dos seus níveis de qualificação, empregabilidade e reconhecimento social.

O Centro Qualifica de Famalicão continua a desenvolver a sua atividade que viabiliza a continuidade das inscrições, do encaminhamento para formação qualificante ou do desenvolvimento e certificação dos processos de RVCC, no sentido de assegurar a resposta adequada aos adultos, utilizando os recursos online.

Mais informações e inscrições através do Portal Famalicão Educativo, em www.famalicaoeducativo.pt/_centro_qualifica_inscricao