Os Bombeiros Voluntários de Viatodos emitiram, na tarde desta quinta-feira, um comunicado sobre o caso do bombeiro que terá violado uma idosa de 90 anos, na casa onde esta reside, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

A associação humanitária repudia o comportamento do funcionário e refere estar inteiramente disponível para colaborar com as autoridades.

Leia o comunicado: