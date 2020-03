Bombeiros de Viatodos chamados por colega para parto em casa

Os Bombeiros Voluntários de Viatodos acompanharam, na madrugada desta sexta-feira, um parto em casa de um colega, em Macieira de Rates.

O bombeiro estaria a descansar quando, cerca das 03h00, foi surpreendido pela companheira grávida que se queixava de fortes dores. Ao perceber que o parto poderia estar iminente, o soldado da paz ligou para a corporação a pedir ajuda. No momento do alerta, o piquete foi surpreendido com a chamada a meio de um incêndio urbano.

Enquanto não chegaram à casa do bombeiro, a equipa manteve-se sempre em contacto com ele que tentava dar assistência à esposa já em trabalho de parto.

Chegados ao local a criança já tinha nascido. Depois de uma primeira assistência, os B.V.Viatodos pediram auxílio aos profissionais da VMER de Barcelos.

Assim que estabilizados, bebé e mãe, foram encaminhados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Os dois estão bem e devem sair em breve do hospital.