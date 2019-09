Um jovem, de 29 anos, terá tentado por termo à vida na VIM. Foi impedido pelos BV de Riba de Ave que, entretanto, foram alertados por um familiar.

A situação aconteceu ao início da tarde desta sexta-feira, junto à VIM, em Oliveira Santa Maria. O jovem terá manifestado as suas intenções, via telefone, a uma pessoa próxima que, de imediato, alertou a corporação ribadavense, dando indicações sobre o eventual paradeiro do jovem.

Os BV de Riba de Ave conseguiram demovê-lo das suas intenções. Evitado o pior, foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Para além de uma ambulância dos BV Riba de Ave, com dois homens, a GNR também esteve no local para tomar conta da ocorrência.

Recorde-se que já no passado fim de semana, no mesmo local, foi encontrada uma pessoa sem vida.