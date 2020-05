Bombeiros de luto: Falecimento de Abílio Pereira Alves

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses estão de luto, faleceu, vítima de doença prolongada, Abílio Pereira Alves, elemento com forte ligação à instituição e que agora pertencia ao quadro de honra.

Abílio Alves foi uma marca para os B.V.Famalicenses que jamais será esquecida. Partilhou o amor pelos bombeiros com o filho, atual comandante da corporação, Bruno Alves; com o genro, atual adjunto de comando; com três netos voluntários e ainda com um sobrinho que também veste a camisola dos soldados da paz.

Face ao plano de contingência Covid-19 não haverá velório e as exéquias fúnebres acontecem este domingo às 09h30, na freguesia do Louro, de onde era natural.

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses assinalam o momento meia hora antes, com uma homenagem ao bombeiro falecido, levada a cabo pelo corpo daquela corporação e respetivos órgãos sociais.

À família enlutada, o Círculo de Cultura Famalicense, proprietário da Cidade Hoje, endereça as mais sentidas condolências.