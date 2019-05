As duas corporações de bombeiros voluntários, Famalicenses e Famalicão, estão no combate a um incêndio numa fábrica de reboques, na reta do Senhor dos Perdões, em Ribeirão. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio, bem como os danos causados.

Inicialmente, as informações recolhidas apontavam para um incêndio numa fábrica de tintas, o que não correspondia à verdade.