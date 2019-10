Os bombeiros voluntários de Famalicão e Famalicenses foram acionados, ao início da noite desta quarta-feira, para o combate às chamas num apartamento localizado ao lado da CESPU, nas proximidades do Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que conseguimos apurar, o foco do incêndio concentrou-se na cozinha daquele apartamento, no fogão e equipamento que assegura a exaustão do ar.

Na sequência desse incidente, uma mulher com cerca de 40 anos acabou por ficar com ferimentos nos dedos, acabando assistida no local pelos bombeiros e, momentos depois, transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A vítima não inspira cuidados de maior. Desconhece-se em que estado terá ficado o apartamento e se o mesmo continuou a ter condições de habitabilidade.