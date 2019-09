Um curto circuito num dos equipamento que garante a refrigeração das arcas e expositores frigoríficos do Minipreço de Vila Nova de Famalicão, na Rua Adriano Pinto Basto, obrigou à intervenção dos bombeiros famalicenses.

A situação aconteceu por volta das 11h00 desta segunda-feira e foi rapidamente resolvida graças à rápida intervenção dos funcionários e, momentos mais tarde, dos soldados da paz.

Apesar do aparato no exterior, não houve a necessidade de evacuar o estabelecimento comercial uma vez que o problema verificou-se no armazém.

Ao que nos foi possível apurar, a presença dos bombeiros foi essencialmente para garantir a extração do fumo e dos gases provocados pela avaria.